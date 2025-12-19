В Україні затвердили порядок інформування про внески на працевлаштування осіб з інвалідністю

В Україні запроваджено контроль за внесками на підтримку інклюзивного працевлаштування.

Уряд на тематичному засіданні з питань соціального захисту осіб з інвалідністю прийняв постанову «Про затвердження переліку показників сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, визначення порядку та строків інформування Кабінету Міністрів України». Документ розроблено Міністерством соціальної політики.

Як повідомили у відомстві, постанова встановлює чіткий порядок та строки інформування Уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Це дозволить своєчасно отримувати повну та актуальну інформацію для ухвалення ефективних рішень у сфері підтримки людей з інвалідністю.

В Мінсоцполітики зазначили, що такий крок сприятиме:

підвищенню залученості людей з інвалідністю до суспільного, економічного та професійного життя;

формуванню інклюзивного та доступного середовища;

дотриманню сучасних міжнародних стандартів у сфері доступності;

посиленню позитивного міжнародного іміджу України як держави, що дбає про рівні можливості для всіх громадян.

«Запровадження оновленого підходу до інформування дозволить більш системно відстежувати ефективність механізму працевлаштування людей з інвалідністю та підсилить державну політику у сфері інклюзії», — сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

