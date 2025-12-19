В Украине утвердили порядок информирования о взносах на трудоустройство лиц с инвалидностью

В Украине введен контроль за взносами на поддержку инклюзивного трудоустройства.

Правительство на тематическом заседании по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью приняло постановление «Об утверждении перечня показателей уплаты взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью, определении порядка и сроков информирования Кабинета Министров Украины». Документ разработан Министерством социальной политики.

Как сообщили в ведомстве, постановление устанавливает четкий порядок и сроки информирования правительства о показателях уплаты взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Это позволит своевременно получать полную и актуальную информацию для принятия эффективных решений в сфере поддержки людей с инвалидностью.

В Минсоцполитики отметили, что такой шаг будет способствовать:

повышению вовлеченности людей с инвалидностью в общественную, экономическую и профессиональную жизнь;

формированию инклюзивной и доступной среды;

соблюдению современных международных стандартов в сфере доступности;

усилению положительного международного имиджа Украины как государства, заботящегося о равных возможностях для всех граждан.

«Внедрение обновленного подхода к информированию позволит более системно отслеживать эффективность механизма трудоустройства людей с инвалидностью и усилит государственную политику в сфере инклюзии», — сказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

