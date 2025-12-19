  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КГС ВС пояснив, коли трансформаторна підстанція є окремим об’єктом нерухомості

09:24, 19 грудня 2025
ВС підтвердив можливість витребування підстанції як самостійного об’єкта, якщо не доведено її приналежність до майнового комплексу.
КГС ВС пояснив, коли трансформаторна підстанція є окремим об’єктом нерухомості
Ілюстративне фото, джерело — Черкасиобленерго
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив можливість витребування трансформаторної підстанції як окремого об’єкта нерухомого майна, якщо не доведено, що вона є лише приналежністю іншого майнового комплексу. За наявності законних підстав така будівля може бути витребувана з чужого незаконного володіння за статтею 387 ЦК України.

ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими задоволено позов ПрАТ «Закарпаттяобленерго» та витребувано трансформаторну підстанцію з володіння ПрАТ «Берегівський м’ясокомбінат».

Обставини справи №907/947/22

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» звернулося до господарського суду з позовом до ПрАТ «Берегівський м’ясокомбінат» про витребування будівлі закритої трансформаторної підстанції № 28г, скасування державної реєстрації права власності відповідача та припинення цього права.

Національний банк України брав участь у справі як третя особа без самостійних вимог на предмет спору, оскільки спірна будівля входила до складу майнового комплексу відповідача, який був предметом іпотеки на забезпечення зобов’язань перед НБУ. У межах іншої справи на це майно раніше було звернуто стягнення на користь НБУ.

Позивач стверджував, що закрита трансформаторна підстанція № 28г увійшла до статутного фонду ДАЕК «Закарпаттяобленерго» під час корпоратизації у 1995 році і є його власністю як правонаступника. Водночас відповідач, за твердженням позивача, без правових підстав включив цей об’єкт до складу свого майнового комплексу, перейменував його як окрему будівлю та зареєстрував право власності.

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що:

  • спірна трансформаторна підстанція була передана до статутного фонду ДАЕК «Закарпаттяобленерго»;
  • у переліку майна, переданого до статутного фонду ВАТ «Берегівський м’ясокомбінат», цей об’єкт відсутній;
  • відповідач не має жодного правовстановлювального документа на спірну будівлю.

Національний банк України заперечував проти задоволення позову, зокрема посилаючись на те, що трансформаторна підстанція є приналежністю майнового комплексу відповідача, а також на принцип правової визначеності з огляду на попередні судові рішення про звернення стягнення на майно боржника.

Правова позиція КГС ВС

Верховний Суд погодився з такими ключовими висновками нижчих судів:

Перелік майна, переданого до статутного фонду ДАЕК «Закарпаттяобленерго» під час корпоратизації, є належним і достовірним доказом виникнення права власності.

Перебування об’єкта на балансі державного підприємства підтверджує здійснення ним повноважень власника.

Відповідач не довів, що трансформаторна підстанція є приналежністю його майнового комплексу у розумінні статті 186 ЦК України.

Посилання НБУ на практику КЦС ВС щодо приналежності трансформаторних підстанцій були відхилені, оскільки ті справи стосувалися інших фактичних обставин (зокрема, підстанцій, збудованих спеціально для обслуговування житлових будинків).

ВС наголосив: реєстрація об’єкта у складі майнового комплексу не позбавляє власника права витребувати його, якщо об’єкт незаконно вибув з його володіння.

Рішення ВС

Верховний Суд постановив:

  • касаційну скаргу Національного банку України залишити без задоволення;
  • касаційну скаргу ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на додаткову постанову апеляційного суду — також без задоволення;
  • рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного господарського суду — залишити без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

