КХС ВС разъяснил, когда трансформаторная подстанция является отдельным объектом недвижимости

ВС подтвердил возможность истребования подстанции как самостоятельного объекта, если не доказана ее принадлежность к имущественному комплексу.

Иллюстративное фото, источник — Черкассыоблэнерго

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил возможность истребования трансформаторной подстанции как отдельного объекта недвижимого имущества, если не доказано, что она является лишь принадлежностью другого имущественного комплекса. При наличии законных оснований такое здание может быть истребовано из чужого незаконного владения на основании статьи 387 ГК Украины.

ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми удовлетворен иск ЧАО «Закарпатьеоблэнерго» и истребована трансформаторная подстанция из владения ЧАО «Береговский мясокомбинат».

Обстоятельства дела №907/947/22

ЧАО «Закарпатьеоблэнерго» обратилось в хозяйственный суд с иском к ЧАО «Береговский мясокомбинат» об истребовании здания закрытой трансформаторной подстанции № 28г, отмене государственной регистрации права собственности ответчика и прекращении этого права.

Национальный банк Украины принимал участие в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора, поскольку спорное здание входило в состав имущественного комплекса ответчика, который являлся предметом ипотеки в обеспечение обязательств перед НБУ. В рамках другого дела на это имущество ранее было обращено взыскание в пользу НБУ.

Истец утверждал, что закрытая трансформаторная подстанция № 28г вошла в уставный фонд ГЭАК «Закарпатьеоблэнерго» в ходе корпоратизации в 1995 году и является его собственностью как правопреемника. В то же время ответчик, по утверждению истца, без правовых оснований включил этот объект в состав своего имущественного комплекса, переименовал его как отдельное здание и зарегистрировал право собственности.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что:

спорная трансформаторная подстанция была передана в уставный фонд ГЭАК «Закарпатьеоблэнерго»;

в перечне имущества, переданного в уставный фонд ОАО «Береговский мясокомбинат», данный объект отсутствует;

ответчик не имеет ни одного правоустанавливающего документа на спорное здание.

Национальный банк Украины возражал против удовлетворения иска, в частности ссылаясь на то, что трансформаторная подстанция является принадлежностью имущественного комплекса ответчика, а также на принцип правовой определенности с учетом предыдущих судебных решений об обращении взыскания на имущество должника.

Правовая позиция КХС ВС

Верховный Суд согласился с такими ключевыми выводами нижестоящих судов:

Перечень имущества, переданного в уставный фонд ГЭАК «Закарпатьеоблэнерго» в ходе корпоратизации, является надлежащим и достоверным доказательством возникновения права собственности.

Нахождение объекта на балансе государственного предприятия подтверждает осуществление им полномочий собственника.

Ответчик не доказал, что трансформаторная подстанция является принадлежностью его имущественного комплекса в понимании статьи 186 ГК Украины.

Ссылки НБУ на практику КГС ВС относительно принадлежности трансформаторных подстанций были отклонены, поскольку те дела касались иных фактических обстоятельств (в частности, подстанций, построенных специально для обслуживания жилых домов).

ВС подчеркнул: регистрация объекта в составе имущественного комплекса не лишает собственника права истребовать его, если объект незаконно выбыл из его владения.

Решение ВС

Верховный Суд постановил:

кассационную жалобу Национального банка Украины оставить без удовлетворения;

кассационную жалобу ЧАО «Закарпатьеоблэнерго» на дополнительное постановление апелляционного суда — также без удовлетворения;

решение суда первой инстанции и постановление апелляционного хозяйственного суда — оставить без изменений.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.