ЄС погодив 90 млрд євро для України: повертати гроші доведеться лише після репарацій від РФ

Лідери ЄС ухвалили рішення про безвідсотковий кредит на 2026–2027 роки, який покриє ключові військові та бюджетні потреби України і не створить боргового тиску до отримання репарацій від Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідери Євросоюзу погодили рішення про надання Україні фінансової підтримки на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене і тепер розпочнеться його імплементація. Він підкреслив, що «ми взяли на себе зобов’язання — і виконали їх».

Фінансування передбачено у формі безвідсоткового кредиту, що має забезпечити військові та бюджетні потреби України протягом двох років. За даними німецького канцлера Фрідріха Мерца, ці кошти достатні для покриття ключових витрат у 2026–2027 роках.

Зазначається, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а Україна зобов’язується повертати позику лише після отримання репарацій від Росії — якщо вони будуть виплачені.

Це рішення стало ключовим підсумком саміту ЄС, де також обговорювали питання використання заморожених російських активів на користь України та механізми їхнього потенційного залучення у майбутньому.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі – не стане тягарем для бюджету України.

«Україна має погасити цю позику лише тоді, коли отримає репарації», – заявила вона, пояснивши, що це рішення стало виходом зі складних дискусій щодо шляхів допомоги Україні.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, що головує у Раді ЄС у цьому півріччі, підтвердила це.

«Україна не повинна платити, доки Росія не заплатить їй воєнні репарації», – наголосила Фредеріксен.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що це фінансування закриє ключові потреби України на 2026-27 роки.

«Фінансова допомога Україні після 2027 року стане частиною рішення щодо наступного багаторічного бюджету ЄС», – пояснила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.