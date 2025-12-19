  1. У світі

ЄС погодив 90 млрд євро для України: повертати гроші доведеться лише після репарацій від РФ

08:12, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лідери ЄС ухвалили рішення про безвідсотковий кредит на 2026–2027 роки, який покриє ключові військові та бюджетні потреби України і не створить боргового тиску до отримання репарацій від Росії.
ЄС погодив 90 млрд євро для України: повертати гроші доведеться лише після репарацій від РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідери Євросоюзу погодили рішення про надання Україні фінансової підтримки на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене і тепер розпочнеться його імплементація. Він підкреслив, що «ми взяли на себе зобов’язання — і виконали їх».

Фінансування передбачено у формі безвідсоткового кредиту, що має забезпечити військові та бюджетні потреби України протягом двох років. За даними німецького канцлера Фрідріха Мерца, ці кошти достатні для покриття ключових витрат у 2026–2027 роках.

Зазначається, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а Україна зобов’язується повертати позику лише після отримання репарацій від Росії — якщо вони будуть виплачені.

Це рішення стало ключовим підсумком саміту ЄС, де також обговорювали питання використання заморожених російських активів на користь України та механізми їхнього потенційного залучення у майбутньому.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі – не стане тягарем для бюджету України.

«Україна має погасити цю позику лише тоді, коли отримає репарації», – заявила вона, пояснивши, що це рішення стало виходом зі складних дискусій щодо шляхів допомоги Україні.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, що головує у Раді ЄС у цьому півріччі, підтвердила це.

«Україна не повинна платити, доки Росія не заплатить їй воєнні репарації», – наголосила Фредеріксен.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що це фінансування закриє ключові потреби України на 2026-27 роки.

«Фінансова допомога Україні після 2027 року стане частиною рішення щодо наступного багаторічного бюджету ЄС», – пояснила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]