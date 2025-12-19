ЕС согласовал 90 млрд евро для Украины: возвращать деньги придется только после репараций от РФ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидеры Евросоюза согласовали решение о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, соответствующее решение было принято, и теперь начнется его имплементация. Он подчеркнул, что «мы взяли на себя обязательства — и выполнили их».

Финансирование предусмотрено в форме беспроцентного кредита, который должен обеспечить военные и бюджетные потребности Украины в течение двух лет. По данным немецкого канцлера Фридриха Мерца, этих средств достаточно для покрытия ключевых расходов в 2026–2027 годах.

Отмечается, что замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а Украина обязуется возвращать заем только после получения репараций от России — если они будут выплачены.

Это решение стало ключевым итогом саммита ЕС, где также обсуждались вопросы использования замороженных российских активов в пользу Украины и механизмы их потенциального привлечения в будущем.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот заем, предоставляемый на беспроцентной основе, не станет бременем для бюджета Украины.

«Украина должна погасить этот заем лишь тогда, когда получит репарации», — заявила она, пояснив, что это решение стало выходом из сложных дискуссий относительно путей помощи Украине.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая председательствует в Совете ЕС в этом полугодии, подтвердила это.

«Украина не должна платить, пока Россия не заплатит ей военные репарации», — подчеркнула Фредериксен.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это финансирование закроет ключевые потребности Украины на 2026–27 годы.

«Финансовая помощь Украине после 2027 года станет частью решения относительно следующего многолетнего бюджета ЕС», — пояснила она.

