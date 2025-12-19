У Києві судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв землю поблизу озера Алмазне та збудував на ній будинок

Чоловік незаконно звів на території чотири будівлі, серед яких будинок, у якому він оселився, та лазня.

У Києві перед судом постане 44-річний чоловік, який не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 2 тисячі квадратних метрів на території ландшафтного заказника «Троєщинські луки», яка відноситься до природно-заповітного фонду, та огородив її парканом. Про це повідомила столична поліція.

«Надалі порушник незаконно звів на території чотири будівлі, серед яких будинок, у якому він оселився та лазня. Унаслідок протиправних дій фігуранта територіальній громаді столиці завдано майнової шкоди», - заявили у поліції.

Раніше слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, особливо цінних земель.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику тепер загрожує до трьох років позбавлення волі.

