  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв землю поблизу озера Алмазне та збудував на ній будинок

07:54, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік незаконно звів на території чотири будівлі, серед яких будинок, у якому він оселився, та лазня.
У Києві судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв землю поблизу озера Алмазне та збудував на ній будинок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане 44-річний чоловік, який не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 2 тисячі квадратних метрів на території ландшафтного заказника «Троєщинські луки», яка відноситься до природно-заповітного фонду, та огородив її парканом. Про це повідомила столична поліція.

«Надалі порушник незаконно звів на території чотири будівлі, серед яких будинок, у якому він оселився та лазня. Унаслідок протиправних дій фігуранта територіальній громаді столиці завдано майнової шкоди», - заявили у поліції.

Раніше слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, особливо цінних земель.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт  скеровано до суду. Зловмиснику тепер загрожує до трьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]