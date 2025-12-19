В Киеве будут судить мужчину, который самовольно занял землю возле озера Алмазное и построил на ней дом

Мужчина незаконно возвел на территории четыре здания, среди которых дом, в котором он поселился, и баня.

В Киеве перед судом предстанет 44-летний мужчина, который, не имея никаких разрешительных документов, самовольно занял земельный участок площадью более 2 тысяч квадратных метров на территории ландшафтного заказника «Троещинские луга», относящегося к природно-заповедному фонду, и оградил его забором. Об этом сообщила столичная полиция.

«В дальнейшем нарушитель незаконно возвел на территории четыре здания, среди которых дом, в котором он поселился, и баня. В результате противоправных действий фигуранта территориальной общине столицы причинен имущественный ущерб», — заявили в полиции.

Ранее следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины — самовольное строительство зданий на самовольно занятом земельном участке особо ценных земель.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

