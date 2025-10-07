Практика судов
В новой редакции Гражданского кодекса предлагают напрямую запретить обнародование сведений о госрегистрации предприятий, связанных с обороной

08:20, 7 октября 2025
Эту норму предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную.
Сведения о государственной регистрации юридических лиц оборонно-промышленного комплекса не будут подлежать обнародованию в реестрах. Соответствующую постоянную норму – не только на время военного положения, а постоянно – предлагает установить в новой редакции Гражданского кодекса спикер парламента Руслан Стефанчук совместно с коллегами.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики уже рекомендовал принять в первом чтении этот законопроект 14056 с новой редакцией книги первой Гражданского кодекса.

Так, в статье 89 предлагается предусмотреть, что сведения о государственной регистрации воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, юридических лиц оборонно-промышленного комплекса, которые в соответствии с законом составляют информацию с ограниченным доступом, не подлежат обнародованию в общедоступных сведениях государственных реестров (в том числе в качестве открытых данных).

Соответственно, сведения о прекращении воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, юридических лиц оборонно-промышленного комплекса, которые в соответствии с законом составляют информацию с ограниченным доступом, не подлежат обнародованию в общедоступных сведениях государственных реестров (в том числе в качестве открытых данных).

Как отметил Комитет, «обновленные положения должны превратить Гражданский кодекс Украины в настоящую «Конституцию частного права»».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 3 октября 2025 года №1257 утвердил Порядок временного ограничения доступа к информации о предприятиях, учреждениях и организациях в сфере оборонно-промышленного комплекса. Ограничение предусмотрено на время военного положения.

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны.

При этом отсутствует механизм согласования такого ограничения с другими органами. Кроме того, не определены четкие критерии, какую именно информацию можно ограничивать — только ли «оборонные» данные, например, местонахождение, или любые корпоративные сведения (о бенефициарах, судебных спорах, финансовых отчетах и т.д.).

Порядок возлагает на «поставщиков услуг» обязанность ограничить доступ к информации по письму Минобороны. При этом непонятно, как должны выполнять эти требования частные субъекты.

Не предусмотрен единый реестр поданных запросов, что делает невозможным отслеживание, кто именно и когда обращался.

Неясно также, касается ли это ограничение всех публичных реестров (ЕГР, судебный реестр, тендеры), и это может вызвать путаницу среди распорядителей.

Автор: Наталя Мамченко

Верховная Рада Украины оборона гражданский кодекс Руслан Стефанчук

