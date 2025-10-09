Главы местных госадминистраций станут госслужащими и будут отбираться по конкурсу – комитет рекомендовал законопроект

Законопроектом предлагается установить, что главы и заместители местных государственных администраций должны быть государственными служащими, а отбирать их – по конкурсу.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал принять законопроект, который предусматривает, что руководящий состав местных государственных администраций – главы и их заместители – являются государственными служащими. Также предлагается предусмотреть, что главы и заместители местных государственных администраций назначаются по результатам конкурса на должность, проведенного в порядке, определенном законодательством о государственной службе.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что для замещения должностей глав местных государственных администраций создается кадровый резерв, который формируется путем отбора по результатам конкурса.

Соответствующий законопроект 14029 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа и другие. Как отмечают депутаты, «для развития эффективной системы сдержек и противовесов, которая будет работать в интересах украинского общества, необходимо вернуться к профессиональной государственной службе руководящего состава местных государственных администраций вместо принципа политических назначений».

Так, в законе о местных государственных администрациях предлагают установить, что их возглавляют главы соответствующих местных госадминистраций, которые являются государственными служащими. Главы местных госадминистраций назначаются на должность Президентом по представлению Кабмина по результатам конкурса на должность, проведенного в порядке, определенном законодательством о госслужбе.

Кандидатуры для назначения на должность главы местной государственной администрации могут вноситься из числа лиц, которые:

занимают должность главы местной государственной администрации в другой административно-территориальной единице (в порядке перевода);

определены победителями конкурса на занятие должности главы местной государственной администрации (в случае принятия решения об объявлении такого конкурса);

находятся в кадровом резерве на должности глав местных государственных администраций;

уволены с должности главы местной государственной администрации в связи с окончанием срока назначения на должность или по собственному желанию (в течение не более двух лет со дня увольнения по состоянию на дату внесения кандидатуры).

При наличии обоснованных оснований Президент может поднять перед Кабмином вопрос о назначении главой местной государственной администрации другой кандидатуры.

Предельный срок пребывания на должности главы местной государственной администрации в одной административно-территориальной единице составляет 3 года.

Глава местной государственной администрации приобретает полномочия со дня его назначения на соответствующую должность Президентом. В случае назначения главой местной государственной администрации лица, которое вступает на должность государственной службы впервые, такое лицо приобретает полномочия главы местной государственной администрации со дня публичного принесения им Присяги государственного служащего.

Для замещения должностей глав местных государственных администраций создается кадровый резерв на должности глав местных государственных администраций.

Кадровый резерв формируется в соответствии с положением о кадровом резерве на должности глав местных государственных администраций, которое утверждается Кабмином, из лиц, которые по результатам конкурса рекомендованы для зачисления в кадровый резерв и соответствуют общим и специальным требованиям к лицам, претендующим на зачисление в кадровый резерв. Глава районной государственной администрации, глава областной государственной администрации, который уволен с должности в связи с окончанием срока назначения на должность или по собственному желанию, зачисляется в кадровый резерв по поданному им заявлению без конкурса.

Численность кадрового резерва составляет от 25 до 50 процентов общего количества должностей глав местных государственных администраций.

Решение об объявлении конкурса на зачисление в кадровый резерв принимается Кабмином на основаниях, определенных положением о кадровом резерве.

Конкурс на зачисление в кадровый резерв проводится Единой комиссией в соответствии с порядком проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы категории «А», определенного законодательством о государственной службе.

Правительству предлагают поручить в течение 6 месяцев подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно разграничения полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, а также между уровнями местного самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко

