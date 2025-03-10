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Начальник КГВА Ткаченко поручил прекратить эвакуацию частных автомобилей во время тревоги

14:29, 10 марта 2025
Эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги не будут осуществлять.
Начальник КГВА Ткаченко поручил прекратить эвакуацию частных автомобилей во время тревоги
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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги сейчас не будут осуществлять.

«Как анонсировал ранее – дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных автомобилей во время воздушной тревоги», – указал он.

Ранее Тимур Ткаченко анонсировал ряд важных решений. В частности, по его словам, на Совете обороны будут приняты два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов.

«Что касается командировок – многие сопротивляются, придумывая формальные причины, но публично заявляю: я буду вносить этот вопрос с голоса. Отдельно – эвакуация частного транспорта во время воздушных тревог. Даю четкое поручение, чтобы этого не происходило, это – справедливо», – заявил он.

Кроме того, по словам начальника КГВА, он ожидает два отчета, которые до сих пор не получил:

  • По пропускам.
  • По сносу киосков у метро, где в одних местах их убрали, а в других – нет.

По его словами, должен быть четкий план действий и аргументация.

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Киев КГВА

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