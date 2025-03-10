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Украинцам напомнили, как рассчитывается пенсия по возрасту

17:11, 10 марта 2025
Для расчета пенсии используется специальная формула.
Украинцам напомнили, как рассчитывается пенсия по возрасту
Фото: 24tv.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как рассчитывается пенсия по возрасту.

В соответствии с Законом Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании», размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Поэтому для каждого пенсионера определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев, а также коэффициент заработка. Последний рассчитывается путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на размер средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца.

В Пенсионном фонде добавили, что для расчета пенсии используется следующая формула: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, умноженная на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа.

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