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Українцям нагадали, як розраховується пенсія за віком

17:11, 10 березня 2025
Для розрахунку пенсії використовують спеціальну формулу.
Українцям нагадали, як розраховується пенсія за віком
Фото: 24tv.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, як розраховується пенсія за віком.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України. Тому для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт заробітку. Останній обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

У ПФ додали, що для розрахунку пенсії використовують таку формулу: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу.

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