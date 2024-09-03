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Куда жаловаться, если увидели ошибочные визиты к врачу в электронной системе

07:00, 3 сентября 2024
В Минздраве подчеркивают, что каждая жалоба тщательно проверяется и в случае нарушения НСЗУ реагирует соответственно.
Куда жаловаться, если увидели ошибочные визиты к врачу в электронной системе
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Иногда в личном кабинете медицинских информационных систем можно увидеть записи о визитах к врачу, которые на самом деле не происходили. В Министерстве здравоохранения объяснили, как поступать в случае выявления такого несоответствия.

Если есть возможность, советуют прежде всего обратиться к врачу, который внес эту запись в вашу электронную медицинскую карточку, чтобы выяснить причину.

«Это может быть ошибка, ведь человеческий фактор никто не отменял. Вежливо попросите удалить информацию о недостоверном визите», - говорят в Минздраве.

Если не удается связаться с врачом, тогда советуют обратиться к руководству медицинского учреждения, где зафиксирован визит.

«Если вы замечаете регулярные недостоверные визиты из одного и того же заведения, это может свидетельствовать о злоупотреблениях. В таком случае подайте жалобу в @nszu.ukr по номеру 16-77 или по ссылке», - говорят в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что каждая жалоба тщательно проверяется и в случае нарушения НСЗУ реагирует соответственно.

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