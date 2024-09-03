Куда жаловаться, если увидели ошибочные визиты к врачу в электронной системе

В Минздраве подчеркивают, что каждая жалоба тщательно проверяется и в случае нарушения НСЗУ реагирует соответственно.

Иногда в личном кабинете медицинских информационных систем можно увидеть записи о визитах к врачу, которые на самом деле не происходили. В Министерстве здравоохранения объяснили, как поступать в случае выявления такого несоответствия.

Если есть возможность, советуют прежде всего обратиться к врачу, который внес эту запись в вашу электронную медицинскую карточку, чтобы выяснить причину.

«Это может быть ошибка, ведь человеческий фактор никто не отменял. Вежливо попросите удалить информацию о недостоверном визите», - говорят в Минздраве.

Если не удается связаться с врачом, тогда советуют обратиться к руководству медицинского учреждения, где зафиксирован визит.

«Если вы замечаете регулярные недостоверные визиты из одного и того же заведения, это может свидетельствовать о злоупотреблениях. В таком случае подайте жалобу в @nszu.ukr по номеру 16-77 или по ссылке», - говорят в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что каждая жалоба тщательно проверяется и в случае нарушения НСЗУ реагирует соответственно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.