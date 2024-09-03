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Куди скаржитися, якщо побачили помилкові візити до лікаря в електронній системі

07:00, 3 вересня 2024
У МОЗ наголошують, що кожна скарга ретельно перевіряється, і у разі порушення НСЗУ реагує відповідно.
Куди скаржитися, якщо побачили помилкові візити до лікаря в електронній системі
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Іноді в особистому кабінеті медичних інформаційних систем можна побачити записи про візити до лікаря, які насправді не відбувалися. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як діяти у разі виявлення такої невідповідності.

Якщо є можливість, радять насамперед звернутися до лікаря, який вніс цей запис у вашу електронну медичну картку, щоб з'ясувати причину.

«Це може бути помилка, адже людський фактор ніхто не скасовував. Ввічливо попросіть видалити інформацію про недостовірний візит», - кажуть у МОЗ.

Якщо не вдається сконтактуватися з лікарем, тоді радять звернутися до керівництва медичного закладу, де зафіксовано візит.

«Якщо ви помічаєте регулярні недостовірні візити з одного й того ж закладу, це може свідчити про зловживання. У такому разі подайте скаргу до @nszu.ukr за номером 16-77 або за посиланням», - кажуть у МОЗ.

У відомстві наголошують, що кожна скарга ретельно перевіряється, і у разі порушення НСЗУ реагує відповідно.

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