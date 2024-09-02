Практика судів
  1. В Україні

Ухилення від сплати 200 млн грн податків — блогеру Слобоженку обрали запобіжний захід

18:12, 2 вересня 2024
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою столичному блогеру Олександру Слобоженку, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків.
Ухилення від сплати 200 млн грн податків — блогеру Слобоженку обрали запобіжний захід
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру, який наразі він перебуває у розшуку. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

У БЕБ не називають прізвище блогера, але, за даними ЗМІ, мова йде про Олександра Слобоженка.

«Довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Його взято під варту в залі суду», - заявили у БЕБ.

У відомстві нагадали, що детективи БЕБ викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що він разом з довіреною особою умисно ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн.

Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Видатки на Вищий антикорупційний суд скоротять на 43 млн грн

Бюджетний комітет Ради рекомендував скоротити видатки на ВАКС на 43 млн грн.

Класифікація посад державної служби в судах не вирішила проблем із зарплатою в апаратах судів – ВРП

Вища рада правосуддя визнала, що спроба підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів фактично провалилася.

Національний банк наділений широким колом повноважень у сфері фінмоніторингу – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно важливості ролі НБУ у забезпеченні стабільності фінансової системи.

Суддя не може перебирати на себе роль перекладача – позиція Верховного Суду

Зазначення головуючим у справі, що в разі нерозуміння обвинуваченим обставин справи переклад буде виконаний суддею, є порушенням права на захист – Верховний Суд.

Розмір суддівської винагороди має бути збільшений – Вища рада правосуддя

Визначення базового посадового окладу судді у розмірі 2102 гривні є дискримінацією.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду