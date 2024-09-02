Ухилення від сплати 200 млн грн податків — блогеру Слобоженку обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою столичному блогеру Олександру Слобоженку, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків.

Фото: tsn.ua

Суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру, який наразі він перебуває у розшуку. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

У БЕБ не називають прізвище блогера, але, за даними ЗМІ, мова йде про Олександра Слобоженка.

«Довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Його взято під варту в залі суду», - заявили у БЕБ.

У відомстві нагадали, що детективи БЕБ викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що він разом з довіреною особою умисно ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн.

Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

Досудове розслідування триває.

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