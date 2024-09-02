Уклонение от уплаты 200 млн грн налогов — блогеру Слобоженко избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей столичному блоггеру Александру Слобоженко, подозреваемого в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Фото: tsn.ua

Суд избрал содержание под стражей как меру пресечения столичному блогеру, который в настоящее время находится в розыске. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

В БЭБ не называют фамилию блогера, но, по данным СМИ, речь идет об Александре Слобоженко.

«Доверенному лицу арбитражника суд изменил ранее избранную меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 45 млн 420 тыс. грн. Он взят под стражу в зале суда», - заявили в БЭБ.

В ведомстве напомнили, что детективы БЭБ разоблачили компанию известного блогера-арбитражника в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что он вместе с доверенным лицом умышленно уклонился от уплаты налогов более чем на 200 млн грн.

Детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств, среди которых элитные супер/спорт-кары, квартиры и недвижимость в столице.

Досудебное расследование продолжается.

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