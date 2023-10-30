В Харькове патрульные вернули домой собаку, которая искала своих хозяев, фото

Во время мониторинга социальных сетей патрульные узнали, что четырехлапую разыскивают хозяева.

Источник фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульные полицейские в Харькове обнаружили на проезжей части собаку породы лайки. Четырехлапая была растеряна, дезориентирована и явно искала своих хозяев.

Как рассказали в Патрульной полиции Украины, животное было напугано от плотного трафика и вот-вот могло попасть под колеса автомобилей, поэтому патрульные включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь внимание водителей и остановить движение.

Инспекторам удалось наладить контакт с собачкой, после чего посадить в служебный автомобиль. На ошейнике полицейские увидели QR код, благодаря которому они узнали, что животное зовут Девчуля.

Во время мониторинга социальных сетей патрульные узнали, что четырехлапую разыскивают хозяева. Блюстители порядка связались с ними и сообщили, где именно они могут забрать своего любимца.

Девчулю вернули в любящую семью.

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