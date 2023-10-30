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  1. В Украине

В пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» начали тестировать камеры автофиксации

13:11, 30 октября 2023
Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из четырех этапов.
В пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» начали тестировать камеры автофиксации
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В Украине началось тестирование камер автоматической фиксации в крупнейшем грузовом пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск». Это происходит в рамках проекта єЧерга. Камеры помогут проверять, есть ли транспортное средство в системе єЧерга, и автоматизируют процесс пересечения границы, рассказали в Министерстве восстановления.

«Мы последовательно работаем над цифровизацией процесса пересечения границы и обеспечением прозрачности всех процессов. В основе – минимизация коррупционных рисков и любых манипуляций. Камеры автоматической фиксации – это один из инструментов, который убирает человеческий фактор и сигнализирует, есть ли транспортное средство в системе єЧерга. Параллельно также обследуем еще 15 пунктов пропуска на предмет установления аналогичных камер», – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из четырех этапов:

  • Грузовик или автобус подъезжает к пункту пропуска
  • Камера автоматически считывает номера транспортного средства.
  • Происходит автоматическая проверка на наличие авто в єЧерга
  • Экран сигнализирует водителю о «зеленом свете» на въезд в пункт пропуска

Если авто нет в системе, то водитель увидит соответствующее уведомление на экране.

Тестирование камер будет продолжаться несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. На случай отключений света и перебоев с интернетом уже проработаны вопросы резервного питания и доступа к сети.

В случае пересечения границы незарегистрированного в системе єЧерга транспорта, например медицинского, в системе будет отметка об этом решении уполномоченного лица. Таким образом, все решения будут зафиксированы, пояснили в Минвосстановления.

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