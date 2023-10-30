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В пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» почали тестувати камери автофіксації

13:11, 30 жовтня 2023
Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів.
В пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» почали тестувати камери автофіксації
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В Україні розпочалося тестування камер автоматичної фіксації в найбільшому вантажному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Це відбувається у рамках проєкту єЧерга. Камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі єЧерга, та автоматизують процес перетину кордону, розповіли у Міністерстві відновлення.

«Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі – мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі єЧерга. Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер», – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

  • Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску
  • Камера автоматично зчитує номери транспорного засобу
  • Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в єЧерзі
  • Екран сигналізує водію про «зелене світло» на в'їзд в пункт пропуску

Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі єЧерга транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані, пояснили у Мінвідновлення.

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