У США заявили, що не мають наміру надсилати свої війська до Ізраїлю чи Гази

Віце-президентка США Камала Гарріс заперечила припущення, що війна на Близькому Сході може відсунути Україну на задній план.

Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що Америка «абсолютно не має наміру» відправляти війська до Ізраїлю або Гази. Про це повідомляє The Hill.

«Ми не маємо жодного наміру і не плануємо відправляти бойові війська в Ізраїль або Газу, і крапка», - сказала Гарріс.

Гарріс повторила позицію адміністрації Байдена, що Ізраїль має право захищати себе, але палестинці заслуговують на «рівні заходи безпеки і захисту».

«Палестинці заслуговують на рівні заходи безпеки і захисту, самовизначення і гідність, - продовжила вона. «І ми дуже чітко дали зрозуміти, що правила війни повинні дотримуватися, і що гуманітарна допомога повинна надходити».

Гарріс також підкреслила зв'язок між Україною та Ізраїлем у їхній боротьбі проти росії та ХАМАСу і заперечила припущення, що війна на Близькому Сході може відсунути Україну на задній план.

«Ми так само віддані Україні, як і завжди, щоб дозволити додаткову допомогу для захисту від неспровокованої агресії росії. Це не зміниться», - сказала вона.

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