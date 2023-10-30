Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.

Судді ВП ВС висловили окрему думку у справі пенсіонерки, яка просила відшкодування, бо залишилася без житла через використання її будинку у 2014 році під опорний пункт

В окремій думці судді ВП ВС фактично вказали на порушення логіки рішення Великої Палати Верховного Суду, адже на час подій, про які йдеться в цій справі, в Україні не було введено воєнного чи надзвичайного стану, а майно не знаходилося на окупованій території.

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

Порядок розрахунку позивачем суми судового збору при пред’явленні різних позовних вимог до декількох відповідачів, - позиція Верховного Суду

Для правильного розрахунку розміру судового збору застосування критеріїв основної та похідної позовної вимоги не мають вирішального значення: Верховний Суд.

  1. В Україні

Мінцифри: повісток в «Дії» не буде, а інформація про блокування банківських рахунків через запуск реєстру військовозобов'язаних – фейк

11:00, 30 жовтня 2023
За словами очільника Мінцифри, зараз обговорюється новий план цифрової трансформації Міністерства оборони.
Мінцифри: повісток в «Дії» не буде, а інформація про блокування банківських рахунків через запуск реєстру військовозобов'язаних – фейк
Зображення: depositphotos.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Повісток в «Дії» не буде, банківські рахунки громадян через запуск реєстру військовозобов'язаних блокувати теж не будуть.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії"», - наголосив Федоров.

«Є в нас така історія, що коли ви одружуєтесь, наприклад, вам потрібно прийти у військкомат і сповістити про це військкомат. Навіщо, якщо коли ви одружуєтесь, автоматично може ця інформація змінюватися статус в реєстрі "Оберіг" і тоді не потрібно приходити в військкомат, і для багатьох людей знімається певний стрес від цієї події: прийти, стояти в черзі, записатися і так далі. Тому завдяки запуску цього реєстру можна буде уникнути багато таких дій. Непотрібно буде кожного разу приходити в військкомат для того, щоб сповістити його про те, що в вашому житті щось змінилося.

А насправді є цілий закон і там багато правил, коли вам потрібно приходити. Я впевнений, що 90% чоловіків порушували це, тому що вони просто про це не знають», - пояснив Михайло Федоров переваги реєстра «Оберіг».

Міністр зазначив, що зараз обговорюється новий план цифрової трансформації Міністерства оборони.

Щодо фейку, який кілька тижнів тому активно розходився в інтернеті, що, мовляв, через запуск реєстру людині зможуть блокувати банківські рахунки, якщо у військкомату до неї будуть якісь питання, наприклад, вона не прийде по повістці, Федоров наголосив, що немає нормативно-правових актів, які зобов'язують когось вчиняти такі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області