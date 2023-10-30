Встановив приховані камери у Запоріжжі, щоб шпигувати за колонами ЗСУ: СБУ затримала російського агента

За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у Запоріжжі. Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Про це повідомляє СБУ.

«Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента.

Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.

У зоні особливої уваги рф були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті», — йдеться у повідомленні.

Так, агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав «куратор» з фсб. Щоб замаскувати відеопристрої, він закріплював їх на опорах зовнішнього освітлення доріг.

«Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам фсб», — зазначили в СБУ.

Додається, що за виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.

«За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

Після отримання «пропозиції» адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником фсб.

Таким чином зрадник отримав від агресора не тільки завдання розвідувально-підривної діяльності, але й покрокові інструкції щодо їх виконання», — розповіли в СБУ.

Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено нову вебкамеру, яку він планував додатково встановити, щоб відслідковувати переміщення Сил оборони. Також вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (замах на державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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