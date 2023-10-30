Установил скрытые камеры в Запорожье, чтобы шпионить за колоннами ВСУ: СБУ задержала российского агента

За выполнение враждебной задачи российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в Запорожской области. Он собирал разведданные о маршрутах движения и количестве техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую. Об этом сообщает СБУ.

«Одной из первых задач этого предателя был сбор сведений о местном областном управлении СБУ. Таким образом, он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента.

Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ предатель установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые вебкамеры.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. Таким образом СБУ предотвратила передачу разведданных агрессору.

В зоне особого внимания рф были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на южном фронте», — говорится в сообщении.

Так агент установил вебкамеры в локациях, на которые ему указал «куратор» из фсб. Чтобы замаскировать видеоустройства, он закреплял их на опорах наружного освещения дорог.

«После установки вебкамер они должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам фсб», - отметили в СБУ.

При выполнении враждебного задания российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

СБУ поэтапно задокументировала преступные действия злоумышленника и задержала агента во время технической проверки одной из вражеских вебкамер.

«По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель. В конце сентября этого года он вышел дистанционно на администратора прокремлевского Телеграмм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.

После получения «предложения» администратор российского интернет-ресурса вывел мужчину на связь через мессенджер с представителем фсб.

Таким образом, предатель получил от агрессора не только задачу разведывательно-подрывной деятельности, но и пошаговые инструкции по их выполнению», — рассказали в СБУ.

Во время обыска в помещении задержанного обнаружена новая вебкамера, которую он планировал дополнительно установить, чтобы отслеживать перемещение Сил обороны. Также удален мобильный телефон, который фигурант использовал для общения с фсб.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственную измену, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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