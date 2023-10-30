Минцифры: повесток в «Дії» не будет, а информация о блокировании банковских счетов из-за запуска реестра военнообязанных – фейк

По словам главы Минцифры, сейчас обсуждается новый план цифровой трансформации Министерства обороны.

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Повесток у «Дії» не будет, банковские счета граждан из-за запуска реестра военнообязанных блокировать тоже не будут.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью «РБК-Украина».

«Не будет повесток в "Дії". Мне кажется, что пока я работаю министром, все, о чем мы говорим – мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії"», - подчеркнул Федоров.

«Есть у нас такая история, что когда вы женитесь, например, вам нужно прийти в военкомат и известить об этом военкомат. Зачем, если когда вы женитесь, автоматически может эта информация меняться статус в реестре "Оберег" и тогда не нужно приходить в военкомат, и для многих людей снимается определенный стресс от этого события: прийти, стоять в очереди, записаться и так далее. Поэтому благодаря запуску этого реестра можно будет избежать многих подобных действий. Не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в вашей жизни что-то изменилось.

А на самом деле есть целый закон и там много правил, когда вам нужно приходить. Я уверен, что 90% мужчин нарушали это, потому что они просто об этом не знают», – пояснил Михаил Федоров преимущества реестра «Оберег».

Министр отметил, что сейчас обсуждается новый план цифровой трансформации Министерства обороны.

Относительно фейка, который несколько недель назад активно расходился в интернете, что, мол, из-за запуска реестра человеку смогут блокировать банковские счета, если у военкомата к нему будут какие-то вопросы, например, он не придет по повестке, Федоров подчеркнул, что нет нормативно-правовых актов, обязывающих кого-либо совершать такие действия.

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