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У Харкові патрульні повернули додому собаку, яка шукала своїх господарів, фото

19:19, 30 жовтня 2023
Під час моніторингу соціальних мереж патрульні дізнались, що чотирилапу розшукують господарі.
У Харкові патрульні повернули додому собаку, яка шукала своїх господарів, фото
Джерело фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
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Патрульні поліцейські у Харкові знайшли на проїзній частині собаку породи лайки. Чотирилапа була розгублена, дезорієнтована та явно шукала своїх господарів.

Як розповіли у Патрульній поліції України, тварина була налякана від щільного трафіку і от-от могла попасти під колеса автівок, тому патрульні увімкнули червоні та сині проблискові маячки, аби привернути увагу водіїв та зупинити рух.

Інспекторам вдалося налагодити контакт з собачкою, після чого посадити до службового авто. На ошийнику поліцейські побачили QR код, завдяки якому вони дізнались, що тварину зовуть Дівчуля.

Під час моніторингу соціальних мереж патрульні дізнались, що чотирилапу розшукують господарі. Охоронці порядку зв’язались з ними та повідомили, де саме вони можуть забрати свого улюбленця.

Дівчулю повернули в люблячу сім’ю.

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