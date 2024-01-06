В Одесской области зацвел уникальный краснокнижный цветок.

На юге области заметили цветение безвременника анкарского — уникального растения из Красной книги.

На юге Одесщины сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили первое удивительное природное явление для этого времени года - цветение позднецвета анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. Местные жители называют его "брандушкой". Об этом в Фейсбук рассказал эколог Иван Русев.

По его словам, это действительно чудо, когда на дворе новый военный год, а этот цветок уже «объявил начало весны», увидев свет в бассейне реки Когильник неподалеку от Татарбунар.

Это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов.

Раньше в этих краях его регистрировали очень часто, но позже – начиная с февраля. А в это зимнее растение оно уже начало показывать свои первые ростки сразу после зимнего солнцестояния в 2023 году. Первые цветы появились в конце декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.