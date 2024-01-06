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В Одеській області зацвіла унікальна червонокнижна квітка, фото

07:00, 6 січня 2024
На півдні області помітили цвітіння пізньоцвіта анкарського — унікальної рослини з Червоної книги.
В Одеській області зацвіла унікальна червонокнижна квітка, фото
Фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»
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На півдні Одещини співробітники національного природного парку “Тузлівські лимани” виявили перше дивовижне природне явище для цієї пори року – цвітіння пізньоцвіта анкарського, унікальної рослини з Червоної книги України. Місцеві мешканці називають його “брандушкою”. Про це у Фейсбук розповів еколог Іван Русєв.

За його словами, це дійсно диво, коли на дворі новий воєнний рік, а ця квітка вже «оголосила початок весни», побачивши світ у басейні річки Когильник неподалік Татарбунар.

Ця рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом серед первоцвітів.

Раніше в цих краях його реєстрували дуже часто, але пізніше – починаючи з лютого. А в цей зимовий рослина воно вже почала показувати свої перші паростки одразу після зимового сонцестояння у 2023 році. Перші квіти з’явилися наприкінці грудня.

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