Як отримати відомості про доходи через мобільний додаток податкової: алгоритм дій

Отримання відомостей про доходи стало простішим і швидшим.

Державна податкова служба роз’яснила, як можна отримати відомості про доходи через мобільний застосунок «Моя податкова».

Так, спершу слід завантажити в App Store или Google Play мобільний застосунок «Моя податкова», пройти ідентифікацію онлайн з використанням КЕП або хмарного підпису.

У розділі «Послуги» обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» вказати необхідний період та отримати результат за 5 хвилин.

Крім того у податковій нагадали, що швидко отримати відомості про доходи можна у меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету.

Як відомо, відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (по квартально), з 1 кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.

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