Как получить сведения о доходах через мобильное приложение налоговой: алгоритм действий

Получение ведомостей о доходах стало проще и быстрее.

Государственная налоговая служба разъяснила, как можно получить сведения о доходах через мобильное приложение «Моя налоговая».

Так, сначала следует скачать в App Store или Google Play мобильное приложение «Моя налоговая», пройти идентификацию онлайн с использованием КЭП или облачной подписи.

В разделе «Услуги» выбрать «Получить сведения о суммах уплаченных доходов» указать необходимый период и получить результат за 5 минут.

Кроме того, в налоговой напомнили, что быстро получить сведения о доходах можно в меню «ЭК для граждан» частной части Электронного кабинета.

Как известно, сведения о суммах полученных доходов и суммах уплаченных налогов в электронном виде предоставляются начиная с 1 квартала 1998 года за любые пять лет (по квартально), с 1 квартала 2021 года поквартально в разрезе месяцев с указанием номера квартала и месяца , сведения за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 50 дней после его окончания

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