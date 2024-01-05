Разведка прокомментировала статью The Telegraph о подготовке вражеского наступления в Харьковской области

Подтвердить, что это произойдет 15 января, как пишет британское издание, в разведке не могут.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк не подтверждает данные источников издания The Telegraph о якобы подготовке наступления россиян 15 января на Харьковщину. Об этом он заявил в комментарии РБК.

Хотя он отмечает, что определенное накопление сил агрессор все же совершает.

«ГУР фиксирует накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время, мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января», – сказал Черняк.

Он добавил, что все попытки оккупационных войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня до сих пор не имели успехов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.