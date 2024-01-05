Розвідка прокоментувала статтю The Telegraph про підготовку ворожого наступу на Харківщині

Підтвердити, що це станеться 15 січня, як пише британське видання, в розвідці не можуть.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк не підтверджує дані джерел видання The Telegraph про буцімто підготовку наступу росіян 15 січня на Харківщину. Про це він заявив в коментарі РБК.

Хоча він зазначає, що певне накопичення сил агресор все ж здійснює.

«ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Купʼянському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня», – сказав Черняк.

Він додав, що усі спроби окупаційних військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня досі не мали успіхів.

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