Олимпиада-2024 в Париже: каждая медаль будет иметь часть Эйфелевой башни, фото

Дизайн наград включает в себя частичку оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни, а материал будет нанесен в виде шестиугольного фрагмента на каждую из медалей.

Международный олимпийский комитет официально представил дизайн медалей Олимпиады-2024 в Париже. Об этом говорится на официальном сайте МОК.

Так, дизайн наград включает частицу оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни, а материал будет нанесен в виде шестиугольного фрагмента на каждую из медалей.

«Было проделано огромное количество работы, чтобы попытаться объединить эти драгоценные металлы – золото, серебро и бронзу – с самым дорогим металлом в Эйфелевой башне, драгоценном камне французской короны. Итак, что особенно в медалях 2024 года, так это их сочетание», — отметил председатель оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге.

Как известно, Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа этого года.

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