Австралийская армия блокирует передачу Украине вертолетов Taipan, чтобы скрыть собственные неудачи.

Источник фото: Defense Express

В Австралии бывшие военные и инженеры взялись восстанавливать вертолеты Taipan с целью передачи их Украине. По данным Asia Pacific Defence Reporter, они готовы выполнить эту работу на волонтерских началах. Однако, существует определенное осложнение: австралийская армия выступает против передачи этих вертолетов, заявив, что все Taipan находятся в состоянии разборки и не находятся в эксплуатационном состоянии.

Представитель Минобороны Австралии отметил, что процесс утилизации частей вертолетов еще продолжается, и нет никаких указаний относительно их полной разборки. В случае, если ветераны и инженеры смогут восстановить Taipan и передать их Украине, это будет значительным помочь украинской армии в ее потребности в военной технике.

Бывший военный Крис Мур выразил уверенность в том, что при совместных усилиях общины эти вертолеты можно спасти для Украины, которая сейчас очень нуждается в поддержке военной техники. По словам журналистов, хотя некоторые Taipan уже разобраны до состояния, которое затрудняет их восстановление, но есть еще и те, которые можно восстановить.

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