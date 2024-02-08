Австралійська армія блокує передачу Україні гелікоптерів Taipan, щоб приховати власні невдачі.

Джерело фото: Defense Express

У Австралії колишні військові та інженери взялися відновлювати гелікоптери Taipan з метою передачі їх Україні. За даними Asia Pacific Defence Reporter, вони готові виконати цю роботу на волонтерських засадах. Однак, існує певне ускладнення: австралійська армія виступає проти передачі цих гелікоптерів, заявивши, що всі Taipan знаходяться у стані розбирання і не знаходяться в експлуатаційному стані.

Представник Міноборони Австралії зазначив, що процес утилізації частин гелікоптерів ще триває, і немає жодних зазначень щодо їх повного розбирання. У випадку, якщо ветерани та інженери зможуть відновити Taipan і передати їх Україні, це буде значним допомогти українській армії в її потребі в військовій техніці.

Колишній військовий Кріс Мур висловив впевненість у тому, що за спільних зусиль громади ці гелікоптери можна врятувати для України, яка наразі дуже потребує підтримки військової техніки. За словами журналістів, хоча деякі Taipan вже розібрані до стану, який ускладнює їх відновлення, але є ще й ті, які можна відновити.

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