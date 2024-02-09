Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя з Херсону досі не з’явився в новий суд і перебуває невідомо де

Суддя Херсонського окружного адміністративного суду ймовірно залишився в окупованому Херсоні, а тепер може бути звільнений з посади за небажання працювати.

Рада голів судів при Вищій раді правосуддя ліквідована, її діяльність припинена

У Вищій раді правосуддя зазначили, що в існуванні Ради голів судів при ВРП більше немає сенсу.

Володимир Зеленський про зміни у ЗСУ: Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах і проведене перезавантаження генералітету

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій і виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах, — Зеленський про найближчі зміни у ЗСУ.

Необхідно відновити конкурси на посади державної служби – НАДС

Конкурсні процедури пропонують відновити з посад державної служби категорії «А».

Хто буде розробляти Єдині показники доброчесності та етики судді: відомий список

У робочу групу, яка визначить, яким має бути доброчесний суддя або кандидат на посаду судді, увійшли представники ВРП, ВККС, РСУ, ГРД та проектів технічної допомоги.

  1. В Україні

Чи враховуються у строк для подання заяви про повернення помилково сплачених податків періоди карантину та воєнного стану: роз’яснення

07:00, 9 лютого 2024
Дні за період з 18.03.2020 по 31.07.2023 (включно) не враховуються при обчисленні 1095-денного строку для подання відповідної заяви.
Чи враховуються у строк для подання заяви про повернення помилково сплачених податків періоди карантину та воєнного стану: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба роз’яснила, чи враховуються у строк для подання заяви про повернення помилково сплачених податків періоди карантину та воєнного стану.

Так, відповідно до п. 43.3 ПКУ обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Пунктом 102.5 ПКУ встановлено, що заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених ПКУ, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем виникнення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Пунктом 52-2 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ.

Постановою КМУ від 25.04.2023 №383 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. №338 і постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1236» режим надзвичайної ситуації, пов’язаний з карантином, продовжено до 30 червня 2023 року.

При цьому пунктом 2 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 15.03.2022 №2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (набрав чинності 17.03.2022) дію п. 52-2 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ зупинено на період дії воєнного, надзвичайного стану.

Водночас, на виконання п. 1 розд. І Закону України від 03.03.2022 №2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» (набрав чинності 07.03.2022), підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено п. 69.

Відповідно до п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Зокрема, пп. 69.9 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, до 01 серпня 2023 року, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім визначених випадків.

Враховуючи викладене, під час визначення 1095-денного терміну, протягом якого платник податків має право подати заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, не враховується період часу з 18.03.2020 по 31.07.2023 включно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду