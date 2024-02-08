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  1. В Україні

Організували схему нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу: судитимуть правоохоронця з Буковини та його спільників

21:00, 8 лютого 2024
Фігуранти шукали охочих нелегально залишити країну, збирали їх у групу та довозили до кордону автівками, де через ліси проводили пішки до території Румунії.
Організували схему нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу: судитимуть правоохоронця з Буковини та його спільників
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Завершено досудове розслідування щодо правоохоронця з Буковини, який разом із чотирма спільниками організували нелегальну схему перетину державного кордону. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначається, що фігуранти шукали охочих нелегально залишити країну, збирали їх у групу та довозили до кордону автівками, де через ліси проводили пішки до території Румунії. Увесь «пакет» послуг вартував від 3,5 – 6 тис. євро залежно від особистих домовленостей. Працювали «ділки» близько трьох місяців аж до викриття правоохоронцями.

Під час однієї зі спроб вивезти чергову групу з країни 12 серпня 2023 року водія, правоохоронця та інших учасників правопорушення було затримано. Матеріали щодо чотирьох цивільних спільників правоохоронця були виділені в окреме провадження та скеровані за підслідність до органів Нацполіції. Наразі обвинувальні акти щодо них направлені до суду за статтею незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Правоохоронець теж обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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