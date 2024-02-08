На пунктах пропуску ЄС з Молдовою запрацює електронна черга для автобусів

З 12 лютого українські пункти пропуску впроваджують електронну чергу для автобусів.

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З 12 лютого влада розпочинає розширення послуги електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, ця ініціатива охопить 29 пунктів пропуску.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що метою є організація маршрутів автобусів та розподіл часових проміжків для перетину кордону, щоб уникнути черг та забезпечити поїздки відповідно до графіку.

З 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть користуватися електронною чергою за попереднім записом в системі єЧерга. Поки що ця послуга діяла на 8 пунктах пропуску, але згодом до неї приєднаються 21 новий пункт, включаючи Ягодин – Дорогуськ, Устилуг – Зосин, Угринів – Долгобичув та інші.

Реєстрація в системі єЧерга зараз передбачає лише "реєструйся та їдь", зазначили у міністерстві.

З 12 лютого до цього переліку будуть додані ще 21 пункти пропуску. Зокрема:

Ягодин – Дорогуськ

Устилуг – Зосин

Угринів – Долгобичув

Рава-Руська – Гребенне

Краківець – Корчова

Шегині – Медика

Грушів – Будомєж

Смільниця – Кросценко

Ужгород – Вишнє Нємецьке

Малий Березний – Убля

Чоп – Захонь

Лужанка – Берегшурань

Дякове – Халмеу

Порубне – Сірет

Красноїльськ – Вікову де Сус

Дяківці – Раковець

Орлівка – Ісакча

Могилів-Подільський – Отач

Мамалига – Крива

Маяки – Удобне – Паланка

Старокозаче – Тудора

Россошани – Брічень

Серпневе 1 – Басараб’яска

Сокиряни – Окниця

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга

Нові Трояни – Чадир-Лунга

Табаки – Мирне

Виноградівка – Вулканешти

Рені – Джурджулешти.

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