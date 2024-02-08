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На пунктах пропуску ЄС з Молдовою запрацює електронна черга для автобусів

20:24, 8 лютого 2024
З 12 лютого українські пункти пропуску впроваджують електронну чергу для автобусів.
На пунктах пропуску ЄС з Молдовою запрацює електронна черга для автобусів
Джерело фото: naszwybir
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З 12 лютого влада розпочинає розширення послуги електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, ця ініціатива охопить 29 пунктів пропуску.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що метою є організація маршрутів автобусів та розподіл часових проміжків для перетину кордону, щоб уникнути черг та забезпечити поїздки відповідно до графіку.

З 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть користуватися електронною чергою за попереднім записом в системі єЧерга. Поки що ця послуга діяла на 8 пунктах пропуску, але згодом до неї приєднаються 21 новий пункт, включаючи Ягодин – Дорогуськ, Устилуг – Зосин, Угринів – Долгобичув та інші.

Реєстрація в системі єЧерга зараз передбачає лише "реєструйся та їдь", зазначили у міністерстві.

З 12 лютого до цього переліку будуть додані ще 21 пункти пропуску. Зокрема:

  • Ягодин – Дорогуськ
  • Устилуг – Зосин
  • Угринів – Долгобичув
  • Рава-Руська – Гребенне
  • Краківець – Корчова
  • Шегині – Медика
  • Грушів – Будомєж
  • Смільниця – Кросценко
  • Ужгород – Вишнє Нємецьке
  • Малий Березний – Убля
  • Чоп – Захонь
  • Лужанка – Берегшурань
  • Дякове – Халмеу
  • Порубне – Сірет
  • Красноїльськ – Вікову де Сус
  • Дяківці – Раковець
  • Орлівка – Ісакча
  • Могилів-Подільський – Отач
  • Мамалига – Крива
  • Маяки – Удобне – Паланка
  • Старокозаче – Тудора
  • Россошани – Брічень
  • Серпневе 1 – Басараб’яска
  • Сокиряни – Окниця
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга
  • Нові Трояни – Чадир-Лунга
  • Табаки – Мирне
  • Виноградівка – Вулканешти
  • Рені – Джурджулешти.

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