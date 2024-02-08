На пунктах пропуску ЄС з Молдовою запрацює електронна черга для автобусів

З 12 лютого влада розпочинає розширення послуги електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, ця ініціатива охопить 29 пунктів пропуску.
Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що метою є організація маршрутів автобусів та розподіл часових проміжків для перетину кордону, щоб уникнути черг та забезпечити поїздки відповідно до графіку.
З 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть користуватися електронною чергою за попереднім записом в системі єЧерга. Поки що ця послуга діяла на 8 пунктах пропуску, але згодом до неї приєднаються 21 новий пункт, включаючи Ягодин – Дорогуськ, Устилуг – Зосин, Угринів – Долгобичув та інші.
Реєстрація в системі єЧерга зараз передбачає лише "реєструйся та їдь", зазначили у міністерстві.
З 12 лютого до цього переліку будуть додані ще 21 пункти пропуску. Зокрема:
- Ягодин – Дорогуськ
- Устилуг – Зосин
- Угринів – Долгобичув
- Рава-Руська – Гребенне
- Краківець – Корчова
- Шегині – Медика
- Грушів – Будомєж
- Смільниця – Кросценко
- Ужгород – Вишнє Нємецьке
- Малий Березний – Убля
- Чоп – Захонь
- Лужанка – Берегшурань
- Дякове – Халмеу
- Порубне – Сірет
- Красноїльськ – Вікову де Сус
- Дяківці – Раковець
- Орлівка – Ісакча
- Могилів-Подільський – Отач
- Мамалига – Крива
- Маяки – Удобне – Паланка
- Старокозаче – Тудора
- Россошани – Брічень
- Серпневе 1 – Басараб’яска
- Сокиряни – Окниця
- Малоярославець 1 – Чадир-Лунга
- Нові Трояни – Чадир-Лунга
- Табаки – Мирне
- Виноградівка – Вулканешти
- Рені – Джурджулешти.
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