На пунктах пропуска ЕС с Молдовой заработает электронная очередь для автобусов

С 12 февраля власти начинают расширение услуги электронной очереди для пересечения границы автобусами на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой. По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, эта инициатива охватит 29 пунктов пропуска.
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что целью является организация маршрутов автобусов и распределение временных промежутков для пересечения границы, чтобы избежать очередей и обеспечить поездки в соответствии с графиком.
С 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пользоваться электронной очередью по предварительной записи в системе еЧерга. Пока эта услуга действовала на 8 пунктах пропуска, но впоследствии к ней присоединятся 21 новый пункт, включая Ягодин - Дорогуск, Устилуг - Зосин, Угринов - Долгобичув и другие.
Регистрация в системе еЧерга сейчас предусматривает только "регистрируйся и езжай", отметили в министерстве.
С 12 февраля в этот перечень будут добавлены еще 21 пункт пропуска. В частности:
- Ягодин - Дорогуск
- Устилуг - Зосин
- Угринов - Долгобичув
- Рава-Русская - Гребенное
- Краковец - Корчева
- Шегини - Медика
- Грушев - Будомеж
- Смильница - Кросценко
- Ужгород - Вишне Немецкое
- Малый Березный - Убля
- Чоп - Захонь
- Лужанка - Берегшурань
- Дьяково - Халмеу
- Порубное - Сирет
- Красноильск - Векову де Сус
- Дяковцы - Раковец
- Орловка - Исакча
- Могилев-Подольский - Отач
- Мамалыга - Кривая
- Маяки - Удобное - Паланка
- Староказачье - Тудора
- Россошаны - Бричень
- Августовское 1 - Басарабяска
- Сокиряны - Окница
- Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга
- Новые Трояны - Чадыр-Лунга
- Табаки - Мирное
- Виноградовка - Вулканешты
- Рени - Джурджулешты.
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