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На пунктах пропуска ЕС с Молдовой заработает электронная очередь для автобусов

20:24, 8 февраля 2024
С 12 февраля украинские пункты пропуска внедряют электронную очередь для автобусов.
На пунктах пропуска ЕС с Молдовой заработает электронная очередь для автобусов
Источник фото: naszwybir
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С 12 февраля власти начинают расширение услуги электронной очереди для пересечения границы автобусами на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой. По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, эта инициатива охватит 29 пунктов пропуска.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что целью является организация маршрутов автобусов и распределение временных промежутков для пересечения границы, чтобы избежать очередей и обеспечить поездки в соответствии с графиком.

С 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пользоваться электронной очередью по предварительной записи в системе еЧерга. Пока эта услуга действовала на 8 пунктах пропуска, но впоследствии к ней присоединятся 21 новый пункт, включая Ягодин - Дорогуск, Устилуг - Зосин, Угринов - Долгобичув и другие.

Регистрация в системе еЧерга сейчас предусматривает только "регистрируйся и езжай", отметили в министерстве.

С 12 февраля в этот перечень будут добавлены еще 21 пункт пропуска. В частности:

- Ягодин - Дорогуск

- Устилуг - Зосин

- Угринов - Долгобичув

- Рава-Русская - Гребенное

- Краковец - Корчева

- Шегини - Медика

- Грушев - Будомеж

- Смильница - Кросценко

- Ужгород - Вишне Немецкое

- Малый Березный - Убля

- Чоп - Захонь

- Лужанка - Берегшурань

- Дьяково - Халмеу

- Порубное - Сирет

- Красноильск - Векову де Сус

- Дяковцы - Раковец

- Орловка - Исакча

- Могилев-Подольский - Отач

- Мамалыга - Кривая

- Маяки - Удобное - Паланка

- Староказачье - Тудора

- Россошаны - Бричень

- Августовское 1 - Басарабяска

- Сокиряны - Окница

- Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга

- Новые Трояны - Чадыр-Лунга

- Табаки - Мирное

- Виноградовка - Вулканешты

- Рени - Джурджулешты.

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