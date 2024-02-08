Эксклюзивный путь за $10 000: организатор нелегальной миграции обещал пересечение границы по зеленому маршруту

Нарушитель заплатил $10 000 переправщику, чтобы пересечь границу по зеленому маршруту.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники совместно с правоохранительными органами раскрыли схему незаконного пересечения границы, в которой нарушитель заплатил $10 000 переправщику за "зеленый маршрут", - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время спецоперации задержали организатора этой нелегальной переправки лица, который получал деньги от своего клиента.

Согласно плану, нарушитель должен был доставить человека в Закарпатье и предоставить инструкции о дальнейшем маршруте. Организатор установил цену своих "услуг" в $10 000. Ему было объявлено о подозрении, а досудебное расследование продолжается.

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