В Шотландии министр подал в отставку из-за счета на 11 тысяч фунтов стерлингов за роуминг на рабочем iPad

Майкл Мэтисон во время отпуска набрал счет на 11 тысяч фунтов стерлингов за роуминг на парламентском iPad.

Министр здравоохранения Шотландии Майкл Мэтисон подал в отставку из-за счета за роуминг на рабочем iPad. Об этом сообщает BBC.

Так, министр во время отпуска он набрал счет на 11 тысяч фунтов стерлингов за роуминг на парламентском iPad.

Он решил уйти в отставку накануне обнародования результатов расследования по поводу проверки представления неправомерных требований компенсации затрат. Его провел корпоративный орган шотландского парламента.

«В моих интересах и интересах правительства, я решил уйти в отставку, чтобы не отвлекать внимание от выполнения задач, стоящих в повестке дня», – заявил Мэтисон.

Расходы на роуминг изначально были уплачены из государственного бюджета из-за поездки министра в Марокко в конце 2022 года.

В декабре 2023 года он признал, что его сыновья использовали iPad для просмотра футбола.

Затем министр извинился и полностью оплатил счет.

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