У Шотландії міністр подав у відставку через рахунок на 11 тисяч фунтів стерлінгів за роумінг на робочому iPad

Майкл Метісон під час відпустки набрав рахунок на 11 тисяч фунтів стерлінгів за роумінг на парламентському iPad.

Міністр охорони здоров’я Шотландії Майкл Метісон подав у відставку через рахунок за роумінг на робочому iPad. Про це повідомляє BBC.

Так, міністр під час відпустки набрав рахунок на 11 тисяч фунтів стерлінгів за роумінг на парламентському iPad.

Він вирішив піти у відставку напередодні оприлюднення результатів розслідування щодо перевірки подання неправомірних вимог компенсації витрат. Його провів корпоративний орган шотландського парламенту.

«У моїх інтересах та інтересах уряду, я вирішив піти у відставку, щоб не відвертати увагу від виконання завдань, які стоять на порядку денному», – заявив Метісон.

Витрати на роумінг спочатку були сплачені з державного бюджету через поїздку міністра до Марокко наприкінці 2022 року.

У грудні 2023 року він визнав, що його сини використовували iPad для перегляду футболу.

Потім міністр вибачився та повністю сплатив рахунок.

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