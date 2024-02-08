На Львівщині посадовець привласнив мільйон, призначений для ВПО

Директор товариства розтратив майже 1 млн грн бюджетних коштів, які були виділені на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

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На Львівщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства. Йому інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, повідомляє обласна прокуратура.

Директор товариства розтратив майже 1 млн грн бюджетних коштів, які були виділені на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Мова йде про грошову допомогу для ВПО в умовах воєнного стану від Міністерства соціальної політики. Вона надійшла суб’єкту господарюванню, згідно поданих пропозицій в рамках державної програми в загальному розмірі майже 9 млн грн.

В подальшому обвинувачений безпідставно перерахував частину коштів – майже 1 млн грн фізичній особі. Внаслідок таких дій державі завдано матеріальних збитків на цю суму.

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