Болгарія розглядає можливість судового переслідування рф за воєнні злочини в Україні

Болгарія готує поправки до кримінального кодексу для притягнення рф до відповідальності за агресію проти України.

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Болгарська влада готує поправки до кримінального кодексу країни з метою притягнення російської федерації до відповідальності за агресивну війну проти України. Про це повідомив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов, пише Euractiv.

«Наша ціль – щоб Болгарія мала можливість порушувати кримінальні справи, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру і людства в Україні», – пояснив він.

За словами міністра, ці кроки стануть актом підтримки міжнародних зусиль у розслідуванні російської агресії в Україні. Зараз Болгарія входить до меншості країн ЄС, які не порушують кримінальні справи за воєнні злочини в Україні або за ухилення від санкцій Євросоюзу проти росії.

«Вкрай важливо, щоб Болгарія могла порушувати справи про воєнні злочини в Україні, використовуючи універсальну юрисдикцію, з огляду на велику кількість українських біженців у країні. Вони можуть дати свідчення», - додав Славов.

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