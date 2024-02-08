В Україні подорожчало популярне м'ясо: ціна зросла майже на 27%

Протягом року вартість домашнього сала в продуктових супермаркетах зросла на 37,0%.

В Україні за рік більше всього подорожчала свинина, передає 24 канал.

Експертка Наталія Копитець розповіла, що ціни на основні види м'яса - яловичину, свинину та м'ясо птиці - у супермаркетах в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 5,7 - 37,0%.

Здорожчання свинини обумовлено воєнними діями та їх наслідками, які негативно позначилися на галузі свинарства. Зафіксоване підвищення цін на свинину виникає внаслідок зменшення пропозиції - скорочення внутрішнього виробництва, обсягів імпорту, а також у період свят, коли страви зі свинини є традиційними.

Протягом року вартість домашнього сала в продуктових супермаркетах зросла на 37,0%, до 259 гривень за кілограм.

У той же час сало солоне подешевшало на 7,0%, коштуючи тепер 243,97 гривень за кілограм.

Роздрібні ціни на свинину збільшилися на 11,6% - 27,2%, а курятина подорожчала на 5,7% - 23,2%. Зростання цін на м'ясо птиці обумовлено збільшенням попиту на цей найдешевший вид м'яса.

Ціни на яловичину - гуляш та ребра, за цей період зросли найменше, а саме на 7,4% - 9,3%.

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