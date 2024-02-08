Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

Суддів з Закарпатської та Дніпропетровської областей визнано такими, що відповідають займаній посаді.

У середу, 7 лютого, в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Світлик Оксана Михайлівна - Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області - 678,375 - відповідає займаній посаді

Данилюк Тетяна Миколаївна - Вільногірський міський суд Дніпропетровської області - 797,5 - відповідає займаній посаді

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.