Двое судей признаны такими, что соответствуюют занимаемой должности — ВККС

Судьи из Закарпатской и Днепропетровской областей признаны такими, что соответствуюют занимаемой должности.

В среду, 7 февраля, в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Свитлык Оксана Михайловна – Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области – 678,375 – соответствует занимаемой должности

Данилюк Татьяна Николаевна – Вольногорский городской суд Днепропетровской области – 797,5 – соответствует занимаемой должности

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

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