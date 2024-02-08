Болгария рассматривает возможность судебного преследования рф за военные преступления в Украине

Болгария готовит поправки в уголовный кодекс для привлечения рф к ответственности за агрессию против Украины.

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Болгарские власти готовят поправки в уголовный кодекс страны с целью привлечения российской федерации к ответственности за агрессивную войну против Украины. Об этом сообщил министр юстиции Болгарии Атанас Славов, пишет Euractiv.

"Наша цель - чтобы Болгария имела возможность возбуждать уголовные дела, осуществляя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления и преступления против мира и человечества в Украине", - пояснил он.

По словам министра, эти шаги станут актом поддержки международных усилий в расследовании российской агрессии в Украине. Сейчас Болгария входит в меньшинство стран ЕС, которые не возбуждают уголовные дела за военные преступления в Украине или за уклонение от санкций Евросоюза против россии.

"Крайне важно, чтобы Болгария могла возбуждать дела о военных преступлениях в Украине, используя универсальную юрисдикцию, учитывая большое количество украинских беженцев в стране. Они могут дать показания", - добавил Славов.

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