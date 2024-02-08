Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский об изменениях в ВСУ: Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах и произведена перезагрузка генералитета

Надо построить в армии действенную систему ротаций и исправить чрезмерную и неоправданную численность в штабах, — Зеленский о грядущих изменениях в ВСУ.

Необходимо возобновить конкурсы на должности государственной службы – НАДС

Конкурсные процедуры предлагают возобновить с должностей государственной службы категории «А».

Кто будет разрабатывать Единые показатели добропорядочности и этики судьи: известен список

В рабочую группу, которая определит, каким должен быть добропорядочный судья или кандидат на должность судьи, вошли представители ВСП, ВККС, ССУ, ОСД и проектов технической помощи.

Законопроект о мобилизации позволяет Кабмину решать вопрос предоставления отсрочки работникам НАБУ, а это коррупциогенный фактор – заключение Антикоркомитета Верховной Рады

Комитет указал, что нормы законопроекта о бронировании детективов НАБУ для получения ими отсрочки от призыва предоставляют Кабинету Министров возможность вмешательства в деятельность НАБУ.

Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

Финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP, - Нацбанк обновил рекомендации.

  1. В Украине

На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

23:01, 8 февраля 2024
Директор общества растратил почти 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.
На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества. Ему инкриминируется растрата чужого имущества в особо крупных размерах, сообщает областная прокуратура.

Директор общества растратил почти 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о денежной помощи для ВПЛ в условиях военного положения от Министерства социальной политики. Она поступила субъекту хозяйствования, согласно представленным предложениям в рамках государственной программы в общем размере почти 9 млн грн.

В дальнейшем обвиняемый безосновательно перечислил часть средств – почти 1 млн грн физлицу. В результате таких действий государству нанесен материальный ущерб на эту сумму.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду