На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

Директор общества растратил почти 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

Во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества. Ему инкриминируется растрата чужого имущества в особо крупных размерах, сообщает областная прокуратура.

Директор общества растратил почти 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о денежной помощи для ВПЛ в условиях военного положения от Министерства социальной политики. Она поступила субъекту хозяйствования, согласно представленным предложениям в рамках государственной программы в общем размере почти 9 млн грн.

В дальнейшем обвиняемый безосновательно перечислил часть средств – почти 1 млн грн физлицу. В результате таких действий государству нанесен материальный ущерб на эту сумму.

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