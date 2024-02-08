Ексклюзивний шлях за $10 000: організатор нелегальної міграції обіцяв перетин кордону зеленим маршрутом

Порушник заплатив $10 000 переправнику, щоб перетнути кордон зеленим маршрутом.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники спільно з правоохоронними органами розкрили схему незаконного перетину кордону, у якій порушник заплатив $10 000 переправнику за "зелений маршрут", – повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час спецоперації затримали організатора цього нелегального переправлення особи, який отримував гроші від свого клієнта.

Згідно з планом, порушник мав доставити людину на Закарпаття та надати інструкції про подальший маршрут. Організатор встановив ціну своїх "послуг" у $10 000. Йому було оголошено про підозру, а досудове розслідування продовжується.

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